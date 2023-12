2 stycznia ruszy nowa linia tramwajowa w Gorzowie. Jaki ma rozkład jazdy?

To będzie historyczny dzień w 125-letnich dziejach gorzowskich tramwajów. 2 stycznia 2024 – po raz pierwszy w historii miasta – tramwaj, który wyruszy z przystanku „Fieldorfa-Nila” dojedzie do przystanku „Dworzec Główny”, który jest na ul. Dworcowej. W pierwszy wtorek nowego roku uruchomiona zostanie bowiem linia nr 4. Do rozkładów jazdy gorzowskiej komunikacji miejskiej wraca ona po dwunastu latach przerwy.