Gorzów. Budują nowe schody w rewitalizowanym Parku Róż. Ale bez podjazdów dla wózków i rowerów

Minęło zaledwie kilka tygodni i pojawił się kolejny problem. Tym razem sprawa dotyczyła rozjeżdżania dopiero co zasadzonych roślin przez ciężki sprzęt pracujący przy rewitalizacji parku.

Tymczasem teraz mieszkańcy, którzy bacznie przyglądają się rewitalizacji gorzowskiego parku zwrócili uwagę na schody, które są budowane od strony ulicy Kosynierów Gdyńskich. Dziwią się, dlaczego zapomniano o jednej, ale za to bardzo istotnej rzeczy. Przy schodach nie ma podjazdów dla wózków. Dlaczego ich nie zbudowano? - pytają.

Kolejne podejście do remontu niebezpiecznych schodów w Parku Słowiańskim w Gorzowie

Bo teren jest... nierówny

Okazuje się jednak, że brak podjazdów nie jest przeoczeniem ze strony wykonawcy. Nie chodzi też o brak pieniędzy czy zdrowego rozsądku. Jak tłumaczy gorzowski magistrat - w myśl polskich norm wykonanie podjazdu w tym miejscu jest po prostu niemożliwe ze względu na duże różnice w wysokości terenu. Ale choć osoby niepełnosprawne, rodzice z dziećmi w wózkach czy rowerzyści rzeczywiście nie będą mogli skorzystać ze schodów przy ulicy Kosynierów Gdyńskich, to do parku wjadą za to tuż obok - pomiędzy kamienicami przy przejściu dla pieszych na wprost IV Liceum Ogólnokształcącego oraz bramą przy ulicy Wybickiego.

