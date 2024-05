Gorzów chce obronić puchar Rowerowej Stolicy Polski

Za ponad sto kilometrów Gorzów ma punkt

Jazda w nocy...

- Startujemy koło katedry. Przejedziemy dużą część miasta, następnie część osób pewnie rozjedzie się po okolicznych trasach – mówi Bartosz Kmita, sekretarz miasta.

- Namawiamy mieszkańców do wspólnego przejechania ulicami miasta, by z wysokiego C rozpocząć rywalizację – dodaje Paweł Najdora z Rowerowego Gorzowa, a na co dzień miejski urzędnik.