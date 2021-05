Gorzów. Demolka w Parku Róż. Trzeba chodzić... „objazdem”

Park Róż w Gorzowie

Urządzaliście sobie skrót i w drodze do pracy, do domu czy na zakupy lub autobus przechodziliście przez Park Róż? Na najbliższe tygodnie będziecie musieli wybrać inną trasę. Właśnie rozebrano większość parkowych alejek, które były wykonane z asfaltu. Tym samym przejście przez park jest mocno utrudnione. Przede wszystkim zamknięte zostało wejście do parku od strony mostku przy ul. Strzeleckiej. Kto więc chce dojść z tej części centrum np. do ul. Łokietka, musi obejść cały park. Podobnie jest z tymi, którzy korzystali z trasy pomiędzy rondem Kosynierów Gdyńskich a Strzelecką. Główne wejście do parku od ul. Łokietka jest zamknięte, bo budowane są tu schody, ale do parku można wejść zejściem w pobliżu przejścia dla pieszych przed IV LO. Teraz wejście do parku od strony liceum w skróceniu drogi nic nie da.