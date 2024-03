Gorzów. Na Kosynierów Gdyńskich leją asfalt. Inwestycja potrwa jeszcze pół roku

- Od hotelu Mieszko do skrzyżowania z ul. Mościckiego układana jest kolejna warstwa nowej nawierzchni. Pracuje ciężki sprzęt. Wszystkich kierowców i pieszych prosimy o ostrożność oraz stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu – poinformowały w piątek 15 marca Gorzowskie Inwestycje Miejskie. To właśnie ta miejska spółka jest odpowiedzialna za jedną z ważniejszych inwestycji drogowych. Jest nią remont ul. Kosynierów Gdyńskich w połączeniu z przebudową skrzyżowania tej ulicy z ulicami: Roosevelta, Żwirową i Słowiańską, a także w połączeniu z budową ronda koło Słowianki.