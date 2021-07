Gorzów obchodzi 764. urodziny. Jakie dostał życzenia?

- Najważniejsze będzie, by wrócić do normalności, choć tego świata sprzed pandemii już jednak nie będzie. Z naszego punktu widzenia najważniejsze będą negocjacje o pieniądze europejskie. To będzie też kolejny rok dużych inwestycji. Chciałbym też, żebyśmy zbliżyli się do siebie, bo czas pandemii spowodował, że jesteśmy od siebie oddaleni - mówił prezydent.