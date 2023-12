Gorzów przyjął budżet. Może być najwyższy od lat. Na co pójdą pieniądze?

- Budżet na rok 2024 będzie budżetem trudnym, ale też bardzo ambitnym, dlatego że będzie budżetem bardzo inwestycyjnym. Jak zawsze, będzie budżetem żywym i będzie się zmieniał za każdym razem na sesji – mówił w środę 20 grudnia na sesji rady miasta prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Tradycyjnie tuż przed Bożym Narodzeniem była to sesja budżetowa. Budżet miasta na przyszły rok został przyjęty o 14.48.

Ponad 1 mld zł na wydatki

Budżet miasta 2024 to może być najwyższy budżet miasta w historii. W poprzednich latach było bowiem tak, że magistrat zapisywał w budżecie wiele inwestycji, których później nie udało się realizować. I choć od budżetu 2020 co roku po stronie wydatków widniał miliard, to de facto urząd tyle pieniędzy wydał jedynie w latach 2022-2023.