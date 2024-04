Rowery miejskie w Zielonej Górze mają pojawić się już niedługo, jednak inne niż dotychczas. Co się zmieni?

Przez wiele lat rowery dostarczała firma NextBike. W tym roku pojawią się jednak zmiany. Otwarcie ofert odbyło się 3 kwietnia. Co do zasady, podpisanie umowy powinno odbyć się więc jeszcze w tym tygodniu. Jak się dowiadujemy, przetarg wygrała firma Orange, więc na ulicach już niedługo mają pojawić się nowoczesne rowery Roovee.

-Z tego, co wiem firma NextBike raczej nie planuje się odwołać do Krajowej Izby Odwoławczej, co wbrew pozorom jest powszechną praktyką w innych miastach — mówi radny Robert Górski i dodaje, że zwycięska oferta była niższa o ok. 400 tys. i ostatecznie nowe rowerowe zaplecze powinna kosztować Miasto ok. 1,3 mln zł.