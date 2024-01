Gorzów. Stawki za wodę i ścieki pójdę w górę, ale nie tak wysoko jak inflacja

- Podwyżka będzie o 3,94 proc. W gospodarstwach domowych w skali miesiąca to będzie średni wzrost o 1,5 zł na osobę – mówi Bogusław Andrzejczak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Rozmawiamy z nim o nieznacznym wzroście stawek wody. Przez wiele lat wchodziły one w życie w połowie stycznia. Od 2017 r. stawki ustalają jednak nie samorządy, a Wody Polskie i robią one to raz na trzy lata. Nowe stawki, które będą obowiązywały od 16 maja, zostały ustalone już jesienią 2022. Jak będą się kształtować?