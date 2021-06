Gorzów Wlkp. Cudze chwalicie, swego nie znacie! Tłumy mieszkańców na przechadzce po Gorzowie

- Zaczynamy od serca miasta, bo chciałbym pokazać, że to nasze gorzowskie średniowiecze wcale nie musi być nudne i takie nie jest. Zamierzam poopowiadać o rzeczach, których czasami nie widać, a były, albo o takich, które widać, a nie wiemy, czym tak naprawdę są. Rzeczywiście trzeba przyznać, że zazwyczaj najmniej znamy miasto, w którym na co dzień żyjemy, bo wydaje się nam mało ciekawe, ale to nie jest prawda. Warto znać dzieje miejsc i zabytków znajdujących się często w sąsiedztwie naszych domów czy miejsca pracy - przekonuje Zbigniew Rudziński.

- Jestem zachwycona - mówiła jedna z uczestniczek sobotniego spaceru - Mieszkam tu kilkadziesiąt lat i okazuje się, że wciąż niewiele wiem na temat swojego miasta.

Większość osób uczestniczyła w wycieczce z ciekawości i chęci poznania historii. Byli jednak i tacy, którzy pojawili się na niej również w celach towarzyskich.

- Chciałam po prostu wyjść do ludzi, bo na co dzień siedzę sama w domu i nie mam szczególnych zainteresowań. To taka trochę odskocznia od tej szarej codzienności, a przy okazji szansa na to, aby dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat miejsca, w którym mieszkam od wielu lat - mówi kolejna z uczestniczek wycieczki.

Ale oprócz samych mieszkańców w wycieczce udział wzięły także osoby spoza Gorzowa. Tak było w przypadku pani Małgorzaty, która przyjechała tu aż z Berlina.