Gorzowscy tenisiści z Top Tennis Player wśród najlepszych w Polsce. „To bardzo duży sukces”

Gorzowianie znaleźli się wśród najlepszych ośmiu zespołów w Polsce. W finałach A rozegranych w Krakowie jako jedyni reprezentowali województwo lubuskie.

- Nasz młody klub wystartował po raz pierwszy na tak dużej imprezie i od razu awansował do finału A, to bardzo duży sukces – powiedział Robert Godlewski, trener w Top Tennis Player Gorzów. - Wielkie brawa należą się naszym zawodnikom. Piąte miejsce to bardzo dobra lokata, żadnemu lubuskiemu klubowi nie udało się dojść tak wysoko. Po drodze było sporo problemów, po pierwszych trzech meczach przegrywaliśmy 0:3, jednak końcówka była nasza. Doprowadziliśmy do stanu 3:3 w meczach i ostatecznie piątą pozycję osiągnęliśmy lepszym stosunkiem setów.