Gorzowskie koszykarki powalczą o Puchar Polski. Niestety, bez swojej liderki Chloe Bibby

Specjalistyczne badania, przeprowadzone w klinice Rehasport w Poznaniu wykluczyły zerwanie więzadeł w kolanie, ale Bibby potrzebuje około trzech tygodni rehabilitacji, by wrócić do gry. A to oznacza, że liderka gorzowskiej drużyny będzie gotowa do walki najszybciej na kończący zasadniczą rundę ligowych zmagań, domowy mecz z 1KS Ślęzą Wrocław. Bez wsparcia Chloe Lubuszanki mają nikłe szanse na pokonanie w ćwierćfinale gdynianek, nie mówiąc już o ewentualnym półfinałowym starciu z polkowiczankami…

