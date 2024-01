Gorzowski sport rozbił bank. Tylu pieniędzy kluby nigdy nie dostały!

5,420 mln zł – tyle łącznie pieniędzy dostało siedemnaście gorzowskich klubów i sekcji na sport wyczynowy. To kwota najwyższa w historii! W minionym roku kluby na sport zawodowy dostały 3,72 mln zł, rok wcześniej było to – w dwóch konkursach – łącznie 2,8 mln zł. „Piątki z przodu” nie było jednak nigdy. I nie jest powiedziane, że więcej pieniędzy już nie będzie (dwa lata temu pieniądze dzielono dwukrotnie).

- Ta kwota wynika z tego, że budżet miasta jest w tym roku wyższy. Nie bez znaczenia jest też to, że w tym roku będą igrzyska olimpijskie – mówi nam Piotr Guszpit, dyrektor wydziału sportu.

Dodajmy, że wszystkie wnioski opiewały łącznie na kwotę prawie 8,5 mln zł. Żaden klub nie dostał tyle, co chciał. Wiele z nich może mieć jednak powody do zadowolenia.