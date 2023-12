G’Power wciąż w krajowej czołówce. Choć kłopotów gorzowskim kajakarzom nie brakuje

W kończącym się roku 2023 reprezentanci G’Power Gorzów zdobyli we wszystkich imprezach - od mistrzostw świata juniorów po regionalne regaty w kraju - 236 medali. Dorobek zaiste imponujący, ale klubowi nie brakuje też problemów.

Rok 2023 klub z przystani przy ul. Fabrycznej rozpoczął smutnym akcentem w postaci przejścia jego najlepszego seniora Przemysława Korsaka do UKS Silvant Elbląg. Zapowiadało to się już od co najmniej dwóch lat, ponieważ bogatsze kluby bezustannie kusiły utalentowanego zawodnika. G’Power miał nadzieję na trochę większą miejską dotację na sport seniorski, lecz jej nie dostał. Musiał się więc pogodzić z bolesną stratą.

Młodzież utrzymała poziom

Inni kajakarze zrobili jednak wiele, by godnie zastąpić starszego, utytułowanego kolegę. Wielką klasę pokazał junior młodszy Mateusz Kubalski, który rywalizował w większości imprez z juniorami. Poskutkowało to wywalczeniem przez niego wraz z kolegami z kadry brązowego medalu w K-4 na 500 m podczas mistrzostw świata juniorów, rozegranych we włoskim Auronzo. Podczas tej imprezy Mateusz był dodatkowo 8. w K-2 na 1.000 m. Każdemu zawodnikowi można życzyć takiego debiutu w reprezentacji narodowej! Kubalski startował również w mistrzostwach Europy juniorów w portugalskim Montemor-o-Velho. Niezbyt fortunne zestawienie składu osad przez trenera kadry sprawiło jednak, iż skończyło się tylko na 9. miejscu w K-4 na 500 m.

Kolejną ważną imprezą międzynarodową był dla przedstawicieli G’Power Turniej Nadziei Olimpijskich, przeprowadzony na poznańskiej Malcie. Wystartowało tam trzech zawodników gorzowskiego klubu oraz Maja Łuczak z Wałcza, na co dzień trenująca pod okiem gorzowskich szkoleniowców. Wielką klasę ponownie pokazał Kubalski, który wywalczył trzy medale - srebrne w K-1 na 1.000 m i w K-2 na 200 m oraz brązowy w K-1 na 500 m. Z bardzo dobrej strony pokazał się również Paweł Szott, który w swojej kategorii K-1 na 1.000 m awansował do finału i zajął w nim 7. lokatę. Kacper Kleist wraz z Łuczak co prawda nie wywalczyli finałów A, ale również pokazali się z dobrej strony.

Worek medali, choć tylko czworo trenerów

We wszystkich tegorocznych imprezach zawodnicy G’Power zdobyli łącznie 236 medali - w tej liczbie 130 złotych, 69 srebrnych i 37 brązowych. Na krajowym podwórku tylko w samych mistrzostwach Polski sięgnęli po 28 krążków - 12 złotych, 9 srebrnych i 6 brązowych.

W ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży klub zdobył 132 punkty - o 10 mniej niż w poprzednim sezonie.

Na wyniki te zapracowała razem z zawodnikami skromna, bo zaledwie czteroosobowa grupa trenerów: Anna Bartkiewicz, prowadząca grupę dzieci do maja i Adrian Seliwański, pracujący z nimi od czerwca (udanie łączył karierę zawodniczą z pracą trenerską), Karolina Głażewska w grupach juniorskiej i seniorskiej oraz Marek Bohdziun, również trenujący juniorów i seniorów. Uroczyste zakończenie sezonu, połączone z klubową kolacją wigilijną odbyło się na przystani przy ul. Fabrycznej w minioną sobotę, 16 grudnia. Czytaj również:

Sprzedali nazwę prezesowi i wciąż mają sukcesy. G’Power nie spoczął na laurach

Wideo Tomasz Adamek: "Kasa się zgadza, chęci są"