Grooming w sieci. Jesteś pewny, że twoje dziecko jest bezpieczne? "Cześć Aniu. Tu Wojtek. Też mam 12 lat"

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę po 20 latach aktualizuje hasło znanej kampanii społecznej i rozpoczyna kolejną akcję przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci online. "Niby wiadomo, kto jest po drugiej stronie" to nawiązanie do pierwszej w Polsce kampanii z 2004 roku o bezpieczeństwie dzieci w internecie: "Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie".

- Dlatego w 20. rocznicę kampanii przygotowaliśmy reklamy nawiązujące do tych archiwalnych kampanii, zmieniliśmy jednak hasło "Nigdy nie wiadomo…" na "Niby wiadomo…" w nawiązaniu do wszystkich tych sytuacji, kiedy dziecko zna sprawcę, ale nie spodziewa się z jego strony krzywdy. Zmieniliśmy też postaci występujące w reklamie i treść ich internetowej rozmowy – za punkt odniesienia posłużyły nam m.in. materiały ujawnione w tzw. Pandora Gate, dotyczącej uwodzenia dzieci przez popularnych influencerów – wyjaśnia Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Internet wchłania dzieci i nastolatków

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi także nawyki i preferencje dzieci i nastolatków. Coraz częściej i dłużej są oni w sieci, sięgając po różnorodne aplikacje społecznościowe oraz komunikatory. To zjawisko osiąga niespotykaną dotąd skalę, pozostawiając w wirtualnym świecie szeroki wachlarz informacji na temat nas samych. Wirtualna rzeczywistość daje im permanentny dostęp do życia innych osób oraz umożliwia nawiązywanie kontaktów z nimi. Wykazują nieustanne zainteresowanie życiem innych, często odnosząc się z fascynacją do internetowych influencerów.

Nie ufaj obcym

Rówieśnicze interakcje online mogą przynosić wartość i łatwo przenoszą się także do świata poza internetem. Obserwowanie treści udostępnianych przez innych może poszerzać horyzonty, dostarczać nowych informacji i stanowić formę rozrywki.

Jednakże pozorna bliskość z popularnymi osobami w sieci, którą buduje się poprzez regularne śledzenie ich aktywności online, sprawia, że dla młodych ludzi zaciera się granica między pojęciem "obcy" a "znajomy". Osoby, które w rzeczywistości są obce, czasami stają się dla nich bliskie, nawet bardziej niż rówieśnicy z najbliższego otoczenia czy członkowie rodziny.

Edukacja dzieci w celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z nawiązywaniem kontaktów online wymaga zatem więcej niż tylko przestrzegania zasady "Nie ufaj obcym".

Niedawno ujawniony proceder uwodzenia młodych fanek przez popularnych influencerów, znany jako "Pandora Gate", doskonale ilustruje zagrożenia z tym związane.

Grooming - uwodzenie online. Czym jest?

[cyt]Uwodzenie online, znane również jako grooming, to proces, w którym osoba dorosła, wykorzystując internet lub telefon, buduje relację z dzieckiem w celu seksualnego wykorzystania. Zjawisko to np. prezentacja materiałów pornograficznych, wyłudzanie intymnych zdjęć, nakłanianie do rejestracji nagrań o charakterze seksualnym czy nakłanianie do spotkania poza internetem z zamiarem kontaktów seksualnego. Nowoczesne technologie ułatwiają sprawcom budowanie bliskich i intymnych relacji z dziećmi, omijając nadzór rodziców.