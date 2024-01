Groźny wypadek koło podgorzowskiej Kłodawy! Skoda uderzyła w drzewo

Było po godzinie 20, gdy w Kłodawie rozległ się dźwięk syreny w tutejszej jednostce OSP. Okazało się, że na ul. Wojcieszyckiej między Kłodawą a Wojcieszycami doszło do wypadku drogowego. Ze zgłoszenia wynikało, że samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

Ściął barierki i uderzył w drzewo

Do wypadku doszło na łuku drogi. Kierowca osobowej skody zjechał na pobocze, ściął przydrożne barierki i z impetem uderzył w drzewo. Siła uderzenia była bardzo duża, skoda miała mocno rozbity przód. Na miejsce dojechały dwa zastępy straży pożarnej, pogotowie oraz policja. To właśnie funkcjonariusze policji będą ustalać, w jakich okolicznościach doszło do wypadku.

Przeczytaj też: Groźny wypadek w Kłodawie. Ucierpiały cztery osoby

Mapa: do wypadku doszło na łuku drogi między Kłodawą a Wojcieszycami