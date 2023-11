Heremes w Iłowej chce się rozwijać i zatrudniać ludzi. Trwają rozmowy z okolicznymi szkołami!

W Koninie Żagańskim koło Iłowej powstało wielkie i nowoczesne centrum logistyczne Hermes Fulfilment Polska, spółki należącej do grupy Otto. Joanna Komorowska, dyrektor zarządzająca polskiego oddziału opowiada o współpracy z placówkami edukacyjnymi, planach zmniejszenia wykluczenia komunikacyjnego i możliwych terminach otwarcia centrum.

Kiedy zakład w Iłowej ruszy pełną parą?

- Rozpoczęliśmy prace w tak zwanym centrum zwrotów w lutym tego roku. Jednak w pełnej skali centrum logistyczne w Iłowej rozpocznie przyjmowanie pierwszych ciężarówek w pierwszym kwartale przyszłego roku (2024).

W tej chwili trwają testy kolejnych systemów w nowo powstającym centrum logistycznym NEON. Na miejscu działają firmy naszych podwykonawców, które oddają etapy inwestycji oraz coraz liczniejsi nasi pracownicy. W pierwszym roku systematycznie będziemy „rozgrzewać” wszystkie procesy, tak aby z czasem pracować na pełną parą. Ile w chwili obecnej zatrudnia pracowników? - Obecnie zbliżamy się do 600 zatrudnionych i stale poszukujemy kolejnych. W działającym centrum zwrotów pracy nie brakuje. Cały czas rośniemy, obsługujemy coraz więcej procesów i nowych klientów. Dlatego poszukujemy osób chętnych do pracy. Już teraz rekrutujemy wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Do zakładu trafią nowi ludzie, będą pracować z nowoczesnym sprzętem w nowo powstających zespołach. Dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby nauczyć się dobrze funkcjonować, aby wszystko zostało wdrożone na najwyższym poziomie.

Czy okoliczny rynek pracy może zaspokoić potrzeby zakładu? - Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy w jak największym stopniu byli związani z regionem, w którym działamy. Zdajemy sobie jednak sprawę, że skala naszych potrzeb jest bardzo duża – w Iłowej planujemy pracę dla 3-4 tysięcy osób. Dlatego zachęcamy pracowników także z dalszych okolic do dołączania do naszego zespołu.

Aby ułatwić dojazdy z okolic Żar i Żagania, prowadzimy dialog z samorządami, Urzędem Marszałkowskim i innymi pracodawcami. Naszym celem jest zwiększenie liczby połączeń autobusowych i kolejowych na południu województwa lubuskiego. Jesteśmy gotowi współfinansować dojazdy naszych pracowników i do tego zachęcamy też innych przedsiębiorców.

Hermes nawiązał współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim. Czy jest pomysł na nawiązanie współpracy z lokalnymi szkołami średnimi i branżowymi w zakresie kształcenia przyszłych pracowników?

- Współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi jest dla nas bardzo ważną kwestią. Jesteśmy otwarci na współpracę. W sierpniu spotkaliśmy się z dyrektorami szkół powiatu żarskiego i planujemy wzmocnienie tej relacji na bazie wzajemnego zaufania. Dyrektorzy jednostek z którymi rozmawiamy chcą być przekonani, że nasza propozycja będzie wartościowa dla ich podopiecznych. Celem naszej współpracy jest stworzenie systemu, w którym młodzi ludzie zdobyliby umiejętności dające szansę znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę - najlepiej w Hermes Fulfilment (śmiech). Czy powstanie zaplecze w postaci mieszkań lub hotelu dla pracowników, a także służby zdrowia, żłobków, przedszkoli, itp.? - Rozważamy różne formy wsparcia dla pracowników. Obecnie naszym priorytetem jest organizacja transportu. Działamy wielowektorowo i liczę na to, że w najbliższym czasie zaproponujemy naszym pracownikom konkretne rozwiązania w tym obszarze. Zależy nam na tym, aby ściśle współpracować z lokalnym samorządem. Jednocześnie staramy się dostrzegać lokalne problemy i tak projektować nasze propozycje, aby wpisywały się w istniejące potrzeby.

Jednak jeszcze za wcześnie na rozmowy o mieszkaniach, przedszkolach czy innych funkcjach samorządu. Nasza współpraca musi być dostosowana do konkretnej potrzeby. Obserwujemy wyzwania, z jakimi mierzą się nasi pracownicy i angażujemy się tam, gdzie dostrzegamy taką możliwość.

Centrum magazynowo-logistyczne, który powstaje koło Iłowej, będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Zastosowanie będą tam miały nowoczesne systemy sortowania, transportu, pakowania. Część procesów będzie w pełni zautomatyzowana lub zrobotyzowana - do niektórych hal nikt nie będzie wchodzić, ponieważ sto procent zadań będzie wykonywane bez obecności człowieka. Jednak w innych częściach centrum praca ludzi o różnych umiejętnościach będzie niezbędna.

