Hitowe starcie żużlowej PGE Ekstraligi w Lublinie. Czy Stal postawi się Motorowi?

Gorzowianie pełni optymizmu

W zgodnej opinii obserwatorów, największym zaskoczeniem in plus byli w niedzielę (14 kwietnia) w gorzowskiej ekipie Jakub Miśkowiak , Oskar Fajfer oraz obydwaj młodzieżowcy - Oskar Paluch i Jakub Stojanowski . Chwilę po spotkaniu z „Aniołami” niektórzy z nich powiedzieli:

Jakub Miśkowiak: - To był chyba najlepszy inauguracyjny mecz w mojej karierze. Dziękuję kibicom za ogromne wsparcie, wiarę we mnie. To pokazało, że nowi zawodnicy mogą od razu liczyć w Gorzowie na wspaniały doping. Co prawda nie wygrałem żadnego biegu indywidualnie, ale dorzuciłem do dorobku drużyny 8 punktów. Zgarnąłem też 4 bonusy, więc niejako zostałem królem polowania (śmiech). Wraz z teamem wykonaliśmy kawał solidnej pracy. Sporo eksperymentowaliśmy na sparingach i powoli przychodzą tego efekty. Oby tak samo było w kolejnych pojedynkach.