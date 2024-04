Stal Gorzów ma już cały „autobus" zawodników i adeptów. To ponad pięćdziesiąt osób

Jeszcze kilka lat temu trudno byłoby w to uwierzyć. Liczby jednak nie kłamią. Dziś w Stali Gorzów trenuje i ściga się łącznie ponad pół setki adeptów i zawodników.

To jak na przestrzeni zaledwie kilku lat zwiększyła się liczba trenujących w Stali zawodników, doskonale było widać przy okazji okazji ubiegłorocznego finału U24 Ekstraligi czy przed tegorocznym XVIII Memoriałem Edwarda Jancarza. Aktualnie w Stali Gorzów jest aż 51 zawodników i adeptów.

Kto jeździ na pit-bike'ach?

Najmłodszą jest grupa jeżdżąca na pit-bike’ach. Nazwa tych motocykli wzięła się od tego, że służą do poruszania się po strefie serwisowej przy okazji wyścigów motocyklowych. Ze względu na niewielki rozmiar stały się jednak bardzo popularne wśród… dzieci.

Trenerem grupy pit-bike jest Piotr Rembas, wychowanek Stali Gorzów, który na żużlu przejeździł dwa dziesięciolecia. Teraz ma on pod trenerską opieką siedmiu adeptów. Są to: Emil Baczyński, Julian Klimczak, Adam Matonocha, Aleksander Musielak, Oliwier Sarefiński, Bartosz Toporowski i Tymon Wojciechowski.

Mini żużel jest u nas ponad ćwierć wieku

Kolejna grupa to tzw. mini żużlowcy. Tak nazywa się tych, którzy jeżdżą na motocyklach – już bardzo przypominających te żużlowe – o pojemności 85-140 cm3. A są w niej nastolatkowie maksymalnie do 13. roku życia.

Opiekunem tej grupy jest Paweł Parys, kolejny z wychowanków Stali Gorzów. Mini żużlowcy trenują na obiekcie w Wawrowie, który powstał w drugiej połowie lat 90., gdy mini żużel w gorzowskim środowisku zaszczepił Bogusław Nowak. W tej grupie jest jedenastu chłopaków. Trzech z nich to już licencjonowani zawodnicy, którym w ciągu sezonu będzie można kibicować m.in. podczas zawodów o Puchar Ekstraligi. Są to: William Forstner, Michał Głębocki i Marcel Zwierzyński. Oprócz nich na mini torze trenują: Szymon Banach, Filip Bechta, Jan Butrym, Jakub Godzina, Bartosz Kokot, Emilian Róźecki, Nathaniel Sierpień-Krajniak i Oliwier Szymczak.

To, jaki mają zapał do żużla, możecie śledzić w mediach społecznościowych. Odszukajcie na Facebooku profil Młoda Stal. Zobaczycie na nim, jak często mini żużlowcy wyjeżdżają na tor. My profil Młodej Stali już śledzimy i jesteśmy pod wrażeniem.

Trzecią grupą wiekową są zawodnicy w klasie 250 cm3. Licencję zawodniczą mogą w niej zdobyć już 13-latkowie. Jeździ się w niej najczęściej do 15. roku życia, gdy zdobywa się licencję w „dorosłym żużlu”.

„250-ki" to przedsionek dorosłego żużla

W klasie 250 cm3 Stal ma pięciu zawodników. Do Dominika Baryłki, Filipa Bęczkowskiego, Igora Korduna i Kevina Nycza dołączył niedawno Kacper Sobkowiak, który pod koniec marca pomyślnie przeszedł egzamin. Ta grupa jeździ już na normalnych torach. W zeszłym sezonie gorzowianie byli najlepsi w Polsce. Wywalczyli bowiem Drużynowy Puchar Ekstraligi.

Oprócz nich na motocyklach 250 cm3 trenują też adepci: Paweł Baryłka, Damian Bełtowski, Filip Dygas, Patryk Prokop i Bartosz Wierzbowski.

Kto już jeździ na „500-kach"?

Kolejna grupa to młodzi zawodnicy dosiadający motocykli 500 cm3, czyli już klasycznych żużlowych maszyn. 26 września 2023, podczas tego samego jednego egzaminu, licencję uzyskali: Denis Andrzejczak, Oskar Chatłas, Mikołaj Krok, Piotr Piotrowski-Prędki i Leon Szlegiel. Do licencji - pod okiem trenera Piotra Śwista (to też trener grupy 250 cm3) szykują się już kolejni adepci: Michał Łyczewski, Adam Sobalski, Adam Kurkowski i Patryk Nieborak.

W tych czterech grupach jest łącznie 37 osób, a to jeszcze nie wszyscy zawodnicy. W drużynie U24 Ekstraligi (mistrza 2023) są bowiem: Adam Bednař, Celina Liebmann, Villads Nagel, Mathias Pollestad, Andreas Olsen, Sebastian Mayland i Michael West. Z tej ekipy każdy może dołączyć do drużyny ekstraligowej, w której są: Martin Vaculik, Anders Thomsen, Szymon Woźniak, Oskar Fajfer, Jakub Miśkowiak, Jakub Stojanowski i Oskar Paluch. Przed każdym kariera stoi otworem.

