Juniorzy i „Misiek” na piątkę, czyli oceniany Stal Gorzów za mecz z Apatorem

Oskar Paluch jest czwartym najskuteczniejszym zawodnikiem PGE Ekstraligi, z kolei Jakub Stojanowski zanotował „życiówkę”. Oto nasze noty dla żółto-niebieskich po meczu ebut.pl Stal Gorzów – KS Apator Toruń.

SZYMON WOŹNIAK 9 (3, 3, 0, 3, 0)

Ocena: 4+

Początek niedzielnego spotkania był w jego wykonaniu fenomenalny. Gdy najszybciej wychodził spod taśmy, to rywale nie byli w stanie doścignąć. Po przegranym startach sytuacja była jednak odwrotna. To on nie był w stanie doścignąć torunian. Stal wygrała indywidualnie tylko sześć biegów, a połowa z tego była udziałem pana Szymona.

Pokonani rywale: Dudek (x2), Sajfutdinow, Affelt, Przedpełski, Rowe,

Aktualna średnia biegopunktowa: 1,800 OSKAR FAJFER 9+1 (2*, 1, 2, 2, 2)

Ocena: 4+

Jeśli ktoś w poprzednim sezonie mówił, że pan Oskar rzadko pokonywał rywali lepszych od siebie, po niedzielnym spotkaniu może zacząć rewidować swoje poglądy. 30-latek pokonał dwóch z trzech liderów torunian (Roberta Lamberta, Patryka Dudka) oraz punktował na swoim odpowiedniku w drużynie gości (Pawle Przedpełskim). Czy to zwiastun, że ten sezon będzie dla Fajfera jeszcze lepszy od poprzedniego?

Pokonani rywale: Przedpełski (x2), Lambert, Dudek, Lewandowski, Affelt,

Aktualna średnia biegopunktowa: 2,000

MARTIN VACULIK 10 (1, 3, 2, 2, 2)

Ocena: 4+

Do tego, że Słowak przegrywa bieg otwierający spotkanie, przyzwyczailiśmy się w zeszłym sezonie, więc „jedynka” na otwarcie nie była dla nas zaskoczeniem. Po niedzielnym meczu Vaculik pewnie będzie miał koszmary związane z wirażem od strony ogródków działkowych. W swoich trzech ostatnich biegach za każdym razem tracił na nim prowadzenie, bo rywale – dwukrotnie Robert Lambert i raz Emil Sajfutdinow – wyprzedzali go atakami po wewnętrznej. Generalnie jednak nie ma powodów do niepokoju.

Pokonani rywale: Lewandowski (x2), Lambert, Sajfutdinow, Przedpełski, Rowe,

Aktualna średnia biegopunktowa: 2,000 JAKUB MIŚKOWIAK 8+4 (2, 2*, 1*, 2*, 1*)

Ocena: 5

Choć 23-latek nie wygrał żadnego biegu, to – licząc bonusy – był najskuteczniejszym zawodnikiem Stali w niedzielnym spotkaniu. Debiut w gorzowskiej drużynie wypadł zatem bardzo dobrze. Tym bardziej, że pokonał każdego z liderów torunian. Już nie możemy doczekać się jego kolejnych meczów. Z taką jazdą „Miśka” Stal może zwojować bardzo dużo.

Pokonani rywale: Przedpełski (x3), Sajfutdinow, Lambert, Dudek, Lewandowski,

Aktualna średnia biegopunktowa: 2,400

ANDERS THOMSEN 5+1 (1*, 2, 2, w)

Ocena: 3

W większości imprez przed startem PGE Ekstraligi imponował prędkością. W niedzielę jej zabrakło, więc nie odnotował choćby jednego biegowego zwycięstwa. Na dodatek po defekcie w biegu XIII zapoznał się z nawierzchnią gorzowskiego toru.

Pokonani rywale: Sajfutdinow, Dudek, Przedpełski

Aktualna średnia biegopunktowa: 1,500 OSKAR PALUCH 7+1 (3, 3, 1*)

Ocena: 5

Po niedzielnym meczu jest czwartym najskuteczniejszym zawodnikiem PGE Ekstraligi. Ma średnią 2,667 pkt./bieg i wyprzedzają go jedynie: Bartosz Zmarzlik, Artiom Łaguta i Leon Madsen. W niedzielny wieczór zrobił to, co do niego należało, a nawet uczynił to z nawiązką. Oprócz tego, że pokonywał młodzieżowców, to dwa razy przywiózł za swoimi plecami jednego z seniorów gości. Jedynej porażki doznał z Emilem Sajfutdinowem.

Pokonani rywale: Lewandowski (x2), Przedpełski (x2), Affelt,

Aktualna średnia biegopunktowa: 2,667

JAKUB STOJANOWSKI 3+2 (2*, 0, 1*)

Ocena: 5

Już przedsezonowe sparingi pokazywały, że 21-latek zrobił spory progres w swojej jeździe. I było to widać w meczu z Apatorem. To było jego jedenaste spotkanie w PGE Ekstralidze. I zakończyło się życiowym rezultatem Jakuba! Patrząc na jego jazdę, jesteśmy przekonani, że jeszcze kilka razy napiszemy w tym sezonie, że młodzieżowiec Stali notuje „życiówkę”. Oby tak dalej!

Pokonani rywale: Lewandowski (x2), Affelt

Aktualna średnia biegopunktowa: 1,667 MATHIAS POLLESTAD

Nie wystartował.

