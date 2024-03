"Homofobusów" będzie mniej na ulicach polskich miast - mówi Kacper Kubiak z Zielonej Góry

Zielona Góra 2020. Samochód woził baner z obraźliwymi hasłami

Napisy na banerze wożonym przez samochód latem 2020 roku ulicami Zielonej Góry mroziły krew. Podobne pojawiły się wtedy też w innych miastach w Polsce. Hasła głosiły m. in., że osoby LGBT uczą 4-letnie dzieci masturbacji, a „Lobby LGBT chce uczyć 6-letnie dzieci wyrażania zgody na seks". Na banerze był umieszczony duży napis Stop pedofilii, co miało w opinii przechodniów zrównać osoby nieheteronormatywne z pedofilami.

– Stanąłem i robiłem zdjęcia. Kierowca zatrzymał się i zasłaniał twarz. A ja na pewno tego tak nie zostawię, sprawa jeszcze dziś zostanie zgłoszona na policję – mówił nam w sierpniu Kacper Kubiak, prezes Instytutu Równości.

Tamtego lata był to kolejny taki przypadek. Sprawa zgłoszona przez Kubiaka trafiła do sądu. W marcu ubiegłego roku zapadł wyrok. Sąd stwierdził, że: „Treść na banerze w sposób oczywisty pomawiała społeczność LGBT. Nie ma żadnych obiektywnych dowodów czy badań na to, że to środowisko w większym stopniu popełnia zbrodnie pedofilne niż jakakolwiek inna grupa społeczna związana z jakąkolwiek orientacją”.