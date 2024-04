II tura wyborów prezydenta Zielonej Góry. Jest długa lista z zapowiedziami. Ale czyje to będzie wesele? | KOMENTARZ

Kiedy Czytelnicy słali nam masowo zdjęcia z dziurawych dróg po deszczu, urząd wyjaśniał, że mieszkańcy winni zwracać się do radnych i sołtysów, którzy zgłaszają wnioski do budżetu miasta. Teraz Janusz Kubicki ma pomysł na programy równania i remontów dróg. Znane były też zdjęcia kartek o braku dyżurów aptek w nocy i święta.

Otwarcie na sprawy mieszkańców, dyżury aptek w nocy, fundusz dróg lokalnych to niektóre z zapowiedzi Janusza Kubickiego z ostatnich dni przed drugą turą wyborów. To, jak odpowiedzi na nasz artykuł „ Czy sztab mógł się tego nie spodziewać? ”. W powyborczy poniedziałek, 8 kwietnia spisaliśmy to, czego sztab wyborczy włodarza zdawał się wcześniej nie wiedzieć, a przecież musiał znać te problemy, bo pojawiały się nie tylko w społecznościowych mediach. Ale trwała kadencja, a nie kampania. A takiej przed drugą turą, to chyba nikt nawet nie chciał planować.

Czy opozycja da zgodę?

Wiadomość z wtorkowego wieczoru, po ponad trzech miesiącach będzie dyżurna apteka w mieście. Janusz Jasiński wypominał brak dialogu z pracownikami i mieszkańcami. Mają być środy z dyżurami prezydenta i dyrektorów z urzędu. W artykule podkreślaliśmy zapowiedzi inwestycji dla młodych, kiedy starzeje się społeczeństwo. Jest pomysł na dom kultury dla seniorów itd. To, na co zielonogórzanie zwracali uwagę, było na dalszym planie, dzisiaj jest na pierwszym. Czy nie za późno? Czy, jeśli wygra wybory Janusz Kubicki większość w radzie miasta pozwoli realizować mu program, czy nie da zgody na to, czego domagali się mieszkańcy? Tego dzisiaj nie wiadomo, ale pewne jest, że na wybory trzeba iść, żeby było, jak mówiła GL pani Bogusława: „przynajmniej będę miała pretensje do siebie, a nie do innych, że za mnie zagłosowali”.