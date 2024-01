I LO w Gorzowie bawiło się na studniówce na całego!

Studniówkowy bal – to już tradycja – odbywał się w szkolnej auli. Nie zabrakło na nim tradycyjnego poloneza, podziękowań dla wychowawców, a także spotkania z… pełniącym obowiązki lubuskiego kuratora oświaty Mariuszem Biniewskim. Przez ostatnie cztery lata to właśnie on był dyrektorem „Puszkina”. Pierwszą parę trwającego 16 minut poloneza prowadził więc wicedyrektor Paweł Szafrański.