Niech żyje bal! Maturzyści z Gorzowa już odliczają dni do studniówki

Tydzień później, a więc 27 stycznia studniówkę będą mieli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Puszkina. Zabawa odbędzie się w szkolnej auli.

Studniówka to ważny moment w życiu każdego maturzysty, to więcej niż zwykła impreza, to rytuał przejścia, wyjątkowa chwila, w której młodzi ludzie świętują swoje dorastanie i nadchodzące wyzwania. Stanowi połączenie elegancji, radości i nostalgii. To wydarzenie będzie wspominane przez nich przez wiele lat. Abiturientki i abiturienci ubrani w piękne suknie i eleganckie garnitury, zdają sobie sprawę, że będą uczestniczyć w czymś wyjątkowym, co stanowi kulminacyjny punkt ich edukacji i zamyka ważny rozdział w ich życiu - mówi Mariusz Biniewski, dyrektor pierwszego ogólniaka.