III liga: Stilon wciąż na fali, Lechia wciąż w dołku, a Carina z sensacyjnym zwycięstwem

Lechii nie udało się przełamać

Podział punktów w Częstochowie

Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański udała się do Częstochowy na mecz z okupującymi strefę spadkową rezerwami Rakowa. Obu zespołom przydałaby się w tym spotkaniu pełna pula, lecz skończyło się bezbramkowym remisem. Drużyny dobrze zagrały w defensywie, co potwierdza końcowy wynik. Niemniej miały one kilka dogodnych okazji bramkowych, ale żaden z golkiperów ani razu nie skapitulował.

Czwarte z rzędu ligowe zwycięstwo Stilonu

Pniówek odrobił straty

O cenne punkty w Pawłowicach walczyła AstroEnergy Warta Gorzów, która mierzyła się z tamtejszym Pniówkiem. Do przerwy szło po myśli gorzowian – w 44 minucie prowadzenie 1:0 zapewnił im Igor Lewandowski. Przed drugą odsłoną trener gospodarzy zdecydował się jednak wykonać trzy zmiany w składzie i to właśnie wprowadzony wówczas na boisko Oskar Skrzyniarz doprowadził do remisu w 64 minucie. Kolejne słowo również należało do piłkarzy ze Śląska – w końcowej fazie meczu na 2:1 dla Pniówka strzelił Dawid Hanzel. Gospodarzom nie przeszkodziła również czerwona kartka, którą w doliczonym czasie gry obejrzał Michał Płowucha. Na odrobienie strat było już stanowczo za późno i Warta wróciła do Gorzowa bez punktów.