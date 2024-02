Ile bezdomnych osób żyje w Gorzowie? W nocy odbyło się wielkie liczenie w terenie

My na co dzień pojawiamy się w tych miejscach, gdzie wiemy, że mogą przebywać osoby bezdomne, chcemy do nich dotrzeć, żeby poznać ich potrzeby. Te potrzeby zazwyczaj są bardzo prozaiczne i dotyczą na przykład wyrobienia dowodu osobistego, skorzystania z porady lekarza czy ubiegania się o zasiłek. Dajemy tym osobom lepiej się poznać, bo wtedy one bardziej się otwierają i przestają się bać tych wszystkich instytucji - mówi Tomasz Manikowski, streetworker. - Ja się staram ich traktować zupełnie normalnie. Zawsze, kiedy pojawiam się u nich, witam się z nimi, bo w końcu przychodzisz do czyjegoś mieszkania, jakiekolwiek by ono nie było, ten ktoś ma jakąś swoją prywatność. Nie można budować bariery między sobą a nimi. Traktowanie ich w ten sposób powoduje, że zaczynają się otwierać i mówić o sprawach, o których normalnie by nie opowiedzieli - dodaje streetworker Andrzej Moskaluk.