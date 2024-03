Ile kosztują warzywa i owoce podczas przednówku? Ceny na ryneczku w Gorzowie |1 MARCA

Choć do kalendarzowej wiosny pozostały jeszcze trzy tygodnie, a na pierwsze plony trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, handel na ryneczku Jerzego w Gorzowie nie ustaje. W piątek 1 marca wybraliśmy się na najpopularniejsze gorzowskie targowisko, by sprawdzić, w jakiej cenie są owoce i warzywa.

Ceny warzyw i owoców w Gorzowie

Jak to zwykle o tej porze roku, na stoiskach przeważają warzywa okopowe. Jeśli chodzi o ziemniaki, to można je kupić już od 1,50 zł/kg, buraki są po 2,50 zł, marchew po 5 zł, a pietruszka po 7 zł. Znacznie więcej trzeba natomiast zapłacić za pomidory. Ich cena zaczyna się od 13,50 zł/kg. Za główkę sałaty trzeba natomiast zapłacić 5 zł.

Jeśli chodzi o owoce, to najwięcej jest jabłek. Najczęściej kosztują 4 zł/kg, ale można znaleźć je nawet po 1 zł. Co ciekawe, są też truskawki. Nie są jednak polskie, kosztują 14 zł za opakowanie.

Na ryneczku są też już pierwsze kramy z kwiatkami. Bratki kosztują 3 zł.

Co aktualnie można kupić na ryneczku Jerzego i w jakich cenach? Możecie to sprawdzić w naszej galerii zdjęć.

