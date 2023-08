Ile osób płaci za śmieci w Gorzowie? Bo na pewno nie wszyscy...

11 proc. mieszkańców nie ma w deklaracjach

- Staramy się wszelkimi sposobami ustalić, czy pod danym adresem rzeczywiście mieszka tyle osób, ile wynika z deklaracji. Nie jest to jednak do końca możliwe. Gdy bowiem prosimy w urzędzie miasta i urzędach gmin o masowe dane dotyczące mieszkańców, urzędnicy nie mogą nam ich dać ze względu na RODO. Jednak uzyskanie danych osoby, co do której zachodzi podejrzenie oszustwa jest już bezproblemowe, ponieważ toczy się to w trybie administracyjnym – mówi nam Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca związku MG-6. Przyznaje, że najskuteczniejszym sposobem na ustalenie, że pod danym adresem mieszka więcej osób niż wynika z deklaracji jest… „donos” sąsiadów i zgłoszenie operatora odbierającego odpady wskazującego, że na danym terenie śmieci jest więcej. W ten sposób MG-6 może dojść np. do tego, że w mieszkaniu żyje sześć osób, które wynajmują dany lokal, a nie jego właściciel. O ile w domach jednorodzinnych trudno się „ukryć” (MG-6 „widzi” w systemie pojedynczy adres, a na podstawie ilości wytwarzanych odpadów można ustalić liczbę mieszkańców), o tyle w blokach jest to łatwiejsze. Administratorzy zgłaszają bowiem w deklaracjach sumę mieszkańców w poszczególnej klatce, a nie liczby lokatorów poszczególnych mieszkań. Na dziś problem weryfikacji liczby osób podanych w deklaracji jest prawnie nie do rozwiązania i dotyczy całego kraju.