Ileż ciekawych ofert kulturalnych. Michał Bajor, Noc w Wenecji, Gospel i Mietek Szcześniak, WOŚP-owe atrakcje, wystawy, spektakle i wykłady

To już ostatni weekend stycznia, a jak wiadomo ten zimowy miesiąc ciągnie się zwykle okrutnie i morzami zaznacza swoją obecność. Na razie mamy dużą odwilż, lecz do początku wiosny jeszcze musimy sporo poczekać. W kulturze jednak nie ma wypoczynku i naprawdę wiele się dzieje. W niedzielę odbędzie się 32. finał WOŚP, a podczas niego pojawi się sporo gwiazd. W Świebodzinie, a potem w I kwartale w kilku miastach w Lubuskiem na scenie pojawi się Michał Bajor. Już jutro (sobota) w Strzelcach Krajeńskich będzie sporo muzyki gospel, którą wykona Mieczysław Szcześniak z zespołem. We Wschowie otwarto ciekawą wystawę ze sprzętami rodem z PRL-u, choć nie tylko. W przyszły piątek w CNK-Planetarium Wenus zagości operetka "Noc w Wenecji". Idealnie na karnawał. Korzystajmy zatem ile wlezie.

Styczniowy finał WOŚP to także wydarzenia muzyczne, często z udziałem lokalnych zespołów, ale także i gwiazd. Oto niektóre z ciekawych ofert na nadchodzącą niedzielę. W niedzielę (28.01) w Zielonej Górze, na scenie ulokowanej na terenie parkingu przy filharmonii, pojawi się sporo znanych artystów. O godz. 15.15 zaśpiewa Oskar Cyms. To młody wokalista, który ogólnopolską rozpoznawalność zdobył po wydaniu singla „Daj mi znać”, za który w lipcu 2023 roku odebrał certyfikat złotej płyty. W 2022 roku wydał singiel „My Girl”, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu „365 dni: Ten dzień” oraz zwyciężył w finale 18. edycji programu rozrywkowego telewizji Polsat „Twoja twarz brzmi znajomo”. Po nim o 16.45, sceną zawładnie „Majka Jeżowska Band”. Jego wokalistka jest uznaną kompozytorką, autorką wielu przebojów jak choćby: „Najpiękniejsza w klasie”, „Od rana mam dobry humor”, ”Margarita” i widowisk muzycznych: „Majkowe studio nagrań” , „Kochaj czworonogi”), ale również producent muzycznym. O godz. 18.30 pojawi się „Szymon Wydra & Carpe Diem”. To polski zespół wykonujący rock, pop-rock i pop, założony w 1992 roku w Radomiu przez wokalistę i lidera - Szymona Wydrę. W 2002 r. ukazał się pierwszy album grupy „Teraz wiem”, z którego pochodzą przeboje: „Teraz wiem” i „Pozwól mi lepszym być”, w 2005 roku zespół wydał drugą płytę „Bezczas”, a w 2007 roku, na 15-lecie istnienia zespołu, ukazała się trzecia płyta pt. „Remedium”. Przerwy między występami uzupełnią różne licytacje. O godz. 20 odbędzie się tradycyjne „Światełko do nieba”, zaś po nim ok. 20.10 zaprezentuje się główna gwiazda zielonogórskiego finału – Papa Dance (Papa D). To słynny zespół założony w 1984 z inicjatywy producentów muzycznych – Sławomira Wesołowskiego i Mariusza Zabrodzkiego. W 2019 r. z okazji jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej, ukazała się składankowa płyta „Papa D 35 lat”, zawierająca 20 nagrań, w tym dwie nowe piosenki „Teraz” i „Wiecznie młodzi”. Z kolei w Gorzowie Wielkopolskim, w Arenie Gorzów, po światełku do nieba, ok. 20.15 na scenie zagra „Pidżama Porno”. To polski zespół punkrockowy, założony w 1987 roku, przez wokalistę Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego i gitarzystę Andrzeja „Kozaka” Kozakiewicza. W Kostrzynie nad Odrą w „KCK Kręgielnia” o godz. 18, zagra zespół „In Rock”, który wykona covery legendarnej grupy „Deep Purple”, a po nim – „Hard’n’Rolled” z muzyką hard rockową. W Żaganiu, na dziedzińcu Pałacu Książęcego o godz. 19 swoje talenty zaprezentuje „Jary Oddział Zamknięty”. To rockowy zespół muzyczny założony w 2013 roku. Powstał w wyniku przekształcenia grupy Jary Band i nawiązuje do pierwszych lat działalności „Oddziału Zamkniętego”. W jego skład wchodzi dwóch wokalistów ,,dawnego Oddziału" - Krzysztof Jaryczewski i Zbigniew Bieniak. W Żarach, na scenie głównej przy ul. Wrocławskiej 7, w bloku przed światełkiem do nieba wystąpią: „Jeffery Jazz Band”, „Mono Mask” oraz gwiazda wieczoru – zespół „Empty Temple”. Jak widać jest w czym i kim wybierać.

W piątek (2.02) o godz. 19.00 w sali Świebodzińskiego Domu Kultury wysłuchamy Michała Bajora w programie „No, a ja?”. To tytuł kolejnej płyty artysty, a zarazem jego nowe muzyczne i tekstowe wyzwanie. Pomysłem artysty było nagranie jeszcze raz, w nowych aranżacjach, piosenek, które śpiewał on dawniej, a o których przypomnienie prosiła przez lata jego publiczność. Na krążku, pierwotnie znaleźć się miała tylko jedna piosenka z jego muzyką, ale niespodziewanie ten znakomity i uznany polski piosenkarz skomponował aż pięć utworów. Pierwszy raz wystąpił też w roli autora tekstów, bo aż trzy piosenki wyszły spod jego pióra. Dodatkowo stworzył muzykę do tekstu Wojciecha Młynarskiego oraz kompozycję, do której z kolei słowa napisał dla niego Artur Andrus. Na krążku pojawiają się inni artyści. W duetach z Michałem zaśpiewały Irena Santor i Kayah, zagrała ponadto „Grupa MoCarta” i Chór Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Michał Bajor od najmłodszych lat, jako mieszkaniec Opola, dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Zadebiutował w 1970 r. w eliminacjach do Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, jako trzynastolatek. Trzy lata później, po wygranym Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, został zaproszony do udziału w XIII. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Karierę filmową rozpoczął w 1975 roku u Agnieszki Holland w filmie „Wieczór u Abdona” razem z Beatą Tyszkiewicz. Został przyjęty na PWST w Warszawie. Z teatrem tym współpracował do 1994 roku. Studia aktorskie ukończył w 1980 roku. W 2000 roku wystąpił w filmie „Quo vadis” Jerzego Kawalerowicza, grając rolę Nerona, która przysporzyła mu dodatkowej sławy. Wstęp płatny.

W sobotę (27.01) o godz. 19, w sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury, odbędzie się koncert poznańskiego chóru „Gospel Joy” i amerykańskich muzyków z „The Metro Big Band” ze specjalnym udziałem Mietka Szcześniaka. To uznany polski wokalista, kompozytor i autor tekstów, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach o specjalności wokalistyka jazzowa, a także wykładowca tej uczelni. Równocześnie z karierą solową, współpracował z artystami, takimi jak: Anna Jurksztowicz, Majka Jeżowska, Kayah, Anna Maria Jopek, Lora Szafran, Edyta Górniak („Dumka na dwa serca” z filmu „Ogniem i mieczem”) czy Natalia Kukulska. Zdobywca Bursztynowego Słowika, trzykrotny laureat Fryderyków. Był reprezentantem Polski w 44. Konkursie Piosenki Eurowizji. Artyści wykonają utworu z nurtu chrześcijańskiej muzyki obrzędowej gospel. Wstęp płatny.

Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza do odwiedzenia nowej wystawy czasowej pt. „Polska elektronika w XX wieku”. Prezentowane są na niej urządzenia elektroniczne z kolekcji Jakuba Juskowiaka - 16-letniego licealisty z Leszna - który od 6. roku życia pasjonuje się zabytkową elektroniką produkcji polskiej. Do tej pory udało mu się zgromadzić około 100 zabytków, a do najstarszych z nich należą eksponaty pochodzące z końca lat 30-tych XX wieku. Będzie można zobaczyć radia, telewizory lampowe, gramofony i wiele innych urządzeń oraz posłuchać szumu winylowych płyt oraz trzasku dawnych głośników odbiorników radiowych. Wstęp płatny.

We wtorek (30.01) o godz. 18 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury (ul. Drzymały 26), odbędzie się spotkanie z Piotrem Pustelnikiem – „Moje góry”, z cyklu „Antropologiczne poznawanie świata”. Bohater wieczoru to doktor inżynierii chemicznej, pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jako trzeci z polskich himalaistów (po Jerzym Kukuczce i Krzysztofie Wielickim) zdobył wszystkie 14 szczytów liczących powyżej 8000 m n.p.m. Twórca projektu „Trzy Korony”, czyli pomysłu na zdobycie Korony Ziemi, Koronki Ziemi (drugie co do wysokości szczyty kontynentów) oraz Korony Himalajów i Karakorum. Jest wychowankiem, wieloletnim członkiem i kilkukrotnym prezesem Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi. Do 2007 r. był redaktor naczelny miesięcznika górskiego „n.p.m.” Obecnie jest wice-prezesem Polskiego Związku Alpinizmu. Wstęp wolny.

W poniedziałek, 29 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej przy al. Niepodległości 15, odbędzie się briefing prasowy na temat zakończenia międzynarodowego projektu Hommage à Jan Buck realizowanego przez Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, poświęconego wybitnemu artyście, Janowi Buckowi z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Jan Buck, nazywany jest „ojcem serbołużyckiego modernizmu”. W briefingu wezmą udział: prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger – dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych UZ oraz Leszek Kania – dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. Teatr Lalek W sobotę i niedzielę - 27,28. 01.2024r. o godz.14.00 - Teatr Lalek zaprasza na "Niezwykłe odkrycie papugi". Niezwykłe odkrycie Papugi to wzruszająca historia o odwadze, wytrwałości i sile młodego głosu w społeczeństwie. W malowniczych głębinach tropikalnej dżungli harmonijnie żyją różnorodne zwierzęta. Jednak Papuga – odważna młoda dusza, nie ma jeszcze swojego miejsca i swoich zadań w tym idyllicznym świecie. Pewnego dnia ciekawska Papuga przypadkiem staje w obliczu wielkiej siły,która grozi zniszczeniem dżungli - ukochanego domu zwierząt. Niestety zwierzęta jej nie wierzą i uparcie ignorują ostrzeżenia Papugi. W końcu co taki mały, niedoświadczony ptak może wiedzieć o niebezpieczeństwach? Pewnie z nudy to wymyśla! Czy na pewno? Tego dowiecie się oglądając spektakl.

Z dużej sceny W weekend 26,27.01.2024r. godz.19.00 oraz 28.01.2024r. godz.18.00, Lubuski Teatr zaprasza na spektakl "Człowiek dwóch szefów" oraz 27.01.2024r. godz.16.00 i 28.01.2024r. godz.12.00 na "Drakulę". Noc w Wenecji W piątek (02.02) o godz. 19, w sali Centrum Nauki Keplera-Planetarium Wenus, odbędzie się spektakl operetkowy w trzech aktach - „Noc w Wenecji” Johanna Strausa (syna). W rolę bohaterów opowieści wcielą się aktorzy Teatru Muzycznego „Arte Creatura”, którym będzie towarzyszyć orkiestra. To komiczna opowieść z nutką romantyzmu, której akcja dzieje się w jednym z piękniejszych miast świata – Wenecji, ze znakomitą muzyką króla walców i słynną arią „Zejdź do gondoli”. Wszystko odbywa się w niezwykłej scenerii weneckiego karnawału z jego tajemniczością, wymyślnymi maskami i kostiumami jak nie z tego świata. Wstęp płatny.

27.01 – Koncert „W ciemności”, sala CEA, Gorzów Wlkp.,

2.02 – Koncert „Muddy& Leburn Maddox”, Jazz Club Pod Filarami, Gorzów Wlkp.,

3.02 – Gala Disco Polo, Hala Sportowo-Widowiskowa, Nowa Sól,

3.02 – Koncert grupy „Dom o zielonych progach”, Jazz Club Pod Filarami, Gorzów Wlkp.,

3.02 – koncert zespołów „Wersja de Lux”, „Granda” i „Neti Neti”, Cafe Noir, Zielona Góra,

3.02 – Koncert karnawałowy Gorzowskiej Orkiestry Dętej, Gorzów Wlkp.,

9.02 – Koncert „Sorry Boys”, ZOK CNK-Planetarium Wenus, Zielona Góra,

9-10.02 – „ZOKkon” – I. Zbąszynecki Minikonwent Fantastyki

10.02 – Koncert walentynkowy „Szlagierowy zawrót głowy”, Sulechowski Dom Kultury,

11.02 – Koncert Ewy Stasiewicz „Połącz paski”, Piwnica Artystyczna „Kawon”, Zielona Góra,

13.02 – Występ zespołu Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili, CRS Zielona Góra,

14.02 – Koncert walentynkowy „Poparzeni kawą”, Nowosolski Dom Kultury,

17.02 – Koncert „Możdżer i Bałdych”, Teatr im. J. Osterwy, Gorzów Wlkp.,

17.02 – Koncert Anny Marii Jopek, Nowosolski Dom Kultury,

23.02 - Koncert Michała Bajora, Sulechowski Dom Kultury,

23.02 – Koncert wiedeński „Orkiestra księżniczek”, Żagański Pałac Kultury,

24.02 – Koncert Michała Bajora, Gorzów Wlkp. (25.02 – Żagań),

2.03 – Koncert Grubsona, Nowosolski Dom Kultury,

2.03 – Koncert zespołu „Beltaine”, Piwnica Artystyczna „Kawon”, Zielona Góra,

3.03 – Koncert „Tre voci”, Gorzów Wlkp.,

8.03 – Koncert „Spięty – Heartcore”, Kostrzyński Dom Kultury,

8.03 – Siesta w drodze „Wieczór Fado”, Nowosolski Ośrodek Kultury,

9.03 – Barbie Party lata 90-te, Zbąszynecki Dom Kultury,

23.03 – Koncert „Kim Nowak”, Piwnica Artystyczna „Kawon”, Zielona Góra,

24.03 - Koncert Me And That Man, Żarski Dom Kultury,

05.04 – Koncert “Enej - Vesna Tour”, Piwnica Artystyczna Kawon, Zielona Góra,

11.04 – Koncert „NutkoSfera - CeZik dzieciom”, Kostrzyński Dom Kultury,

