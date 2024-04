Ochłodzenie w przyrodzie, ale nie w kulturze! Zlot Ptasich Obywateli, koncert Eleni i Anity Lipnickiej, dni otwarte w Santoku, secesja

SŁOŃSK

W sobotę (20.04) od godz. 7, w Słońsku odbędzie się XXIII. Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej, którego tegorocznym patronem jest wąsatka. Zamieszkuje Europę oraz Azję od Morza Kaspijskiego i Azji Mniejszej na wschód przez Azję Środkową aż po północno-wschodnie Chiny, a w Polsce to nieliczny ptak lęgowy niżu, częstszy na zachodzie kraju. W programie zlotu m.in. spacery z przewodnikiem do Parku Narodowego Ujście Warty, zwiedzanie ruin zamku joannitów, warsztaty „Tropienie ptaków”, nadanie honorowego obywatelstwa Rzeczpospolitej Ptasiej, mianowanie ambasadora, gra terenowa nt. „Ptasie wizerunki w Słońsku”, liczne prelekcje oraz koncert zespołu „Balsam”. Wstęp płatny.

SANTOK

W niedzielę (21.04), Muzeum Grodu Santok zaprasza na Dzień Otwarty. Tego dnia wstęp będzie bezpłatny, a na zwiedzających w godz. 10-17, czekać będą pracownicy Muzeum Lubuskiego, którzy oprowadzą i opowiedzą o eksponatach znajdujących się w santockim muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej wystawy czasowej „Okruchy z Grodu”. To cenny i unikalny zbiór siedemnastu monet oraz fragmentów monet pozyskanych z wykopalisk przeprowadzanych na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska w Santoku. To żywe dowody najstarszych transakcji pieniężnych odbywających się na terenie piastowskiego grodu, którego czytelne pozostałości zachowały się w widłach Warty i Noteci. Najciekawszymi monetami na wystawie są trzy bardzo rzadkie zachodniosłowiańskie, a zapewne pomorskie, denary datowane na XI wiek, będące naśladownictwem denarów krzyżowych.

SULECHÓW

W piątek 26.04, o godz. 18, w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury wystąpi Eleni. To pseudonim artystyczny Heleny Tzoki. Jej rodzice wyemigrowali z Grecji do Polski w trakcie greckiej wojny domowej w latach 50. XX wieku. Już w szkole ujawniła swoje talenty wokalne, ukończyła także średnią szkołę muzyczną w klasie gitary. Największą sławę przyniósł jej od 1975r. udział w zespole w zespole „Prometheus”, w którym w 1980 roku rozpoczęła karierę solową. Z tą formacją nagrała w 1977 r. pierwszy album „Po słonecznej stronie życia”. Nadal regularnie koncertuje, w tym roku obchodzi 45-lecie swojej pracy artystycznej, a jej przeboje weszły na stałe do kanonu polskiej piosenki. Wstęp płatny.