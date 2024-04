Majówka w Żarach. Będzie rodzinny bieg, grupa retro, muzyka Queen i koncert Haliny Frąckowiak

Poznajcie program na tegoroczną Majówkę w Żarach. Będzie sporo atrakcji sportowych, muzycznych i nie tylko, dla całych rodzin. Jak podkreśla Łukasz Matyjasek, dyrektor Żarskiego Domu Kultury, to nie jest impreza, na którą zapraszane są wielkie gwiazdy, od tego są Dni Żar. - Majówka to pierwsze wyjście do parku, rozpoczęcie imprez plenerowych po zimie - mówi. - Zapraszamy całe rodziny do udziału w marszobiegu, nie trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy przyjść do Rynku w środę 1 maja o godzinie 13.00. Mieszkańcy będą mieć okazję do zabawy, wyciskania soków za pomocą rowerów, będzie muzyka Queen, potańcówka, pokaz teatru ognia, każdy znajdzie coś dla siebie - zaprasza.