Zobacz, co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze. Beatlesi na jazzowo, koncert "Beethovena z Murzasichla", lwowskie serce Hemara

KOŻUCHÓW

W sobotę (13.04) o godz. 17, w Centrum Kultury „Zamek”, odbędzie się recital fortepianowy Grzegorza Płonki. Pianista ma ciężki niedosłuch zmysłowo-nerwowy, lecz posiada znakomity słuch muzyczny. Mimo barier ukończył z wyróżnieniem szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu, a dzięki wrodzonemu „góralskiemu” uporowi, w 2015 r. został laureatem I. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. Nazwano go „Beethovenem z Murzasichla”. Artysta dużo ćwiczy na fortepianie, poznaje historię i teorię muzyki, poszerza repertuar, komponuje własne utwory i kręci filmy. Rozpoczął też pracę nad swoją pierwszą, autorska płytą. W Kożuchowie zaprezentuje także swoje prace fotograficzne.

SŁUBICE

W czwartek (18.04) o godz. 19, w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury, będzie można obejrzeć spektakl „Moje serce zostało we Lwowie”. To widowisko muzyczne o niezwykle barwnym i ciekawym okresie życia Mariana Hemara - jego pracy w Radiu Wolna Europa.

W ubiegłym roku minęła 50- ta rocznica śmierci tego wybitnego artysty, który był autorem tekstów do ponad trzech tysięcy piosenek, z których wiele, jak: „Ten wąsik”, „Upić się warto”, „Nikt, tylko ty” czy „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, weszło na stałe do kanonu polskiej sceny. Do końca życia poeta pozostał na emigracji, gdyż z powodu zaangażowania w pracę polskiego rządu londyńskiego, był „źle widziany” w PRL.

Piosenkami, skeczami i fragmentami audycji opowiedziana będzie jego miłość do Lwowa. Usłyszeć będzie można piosenki, które w oryginale były wykonywane przez: Władę Majewską, Mirę Zimińską, czy Ludwika Sępolińskiego.

Wstęp wolny.