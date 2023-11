IMGW wydało ostrzeżenie dla Lubuskiego. Będziemy mieć przedsmak zimy!

Ostrzeżenie przed oblodzeniem

Alert IMGW obowiązuje od godz. 18.00 w sobotę, 25 listopada do godz. 10.00 w niedzielę, 26 listopada.

We wszystkich lubuskich powiatach spodziewane są opady mokrego śniegu. Po zapadnięciu zmroku temperatura może obniżyć się do – 4 st. C, a przy gruncie nawet do -6 st. C. Mokra nawierzchnia dróg i chodników zacznie zamarzać, zrobi się bardzo ślisko.

Meteorolodzy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 70 procent.