Głośno zapowiadane zmiany w zielonogórskim MZK właśnie weszły w życie. Nowa taryfa opłat i darmowe przejazdy. Kto skorzysta?

Zielona Góra. Darmowe bilety

Zielona Góra stała się pierwszym miastem wojewódzkim w Polsce, które oferuje darmowe przejazdy autobusowe dla wszystkich studentów. Ta inicjatywa pozytywnie wpisuje się w już istniejący system darmowych biletów dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. W ramach kolejnych zmian wprowadzony został nowy rodzaj biletu — 60-minutowy, który umożliwia wygodną przesiadkę między różnymi autobusami — m.in. w dedykowanym centrum przesiadkowym przy ul. Bema, co ma uczynić podróżowanie bardziej ekonomicznym dla mieszkańców.

Od początku roku zostały ogłoszone już dwie duże zmiany, a MZK już szykuje kolejne. Tym razem obejmą one nowe trasy autobusowe i nowe przystanki, więc kolejne ulice zostaną skomunikowane. Dzięki…

Nowe linie i nowe przystanki

- Trwa ustalanie dokładnych miejsc powstania przystanków na ul. Osiedlowej i Braniborskiej, ma zostać zorganizowane w tej sprawie spotkanie z mieszkańcami — tłumaczy Jacek Newelski.

Nowa trasa linii nr 6 przewiduje przejazd przez ulicę Osiedlową i Chmielną, zakończony na Wrocławskiej. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy zgłaszali trudności z dojściem do przystanków, zwłaszcza w rejonie skrzyżowania ulic Osiedlowej i Chmielnej. Na jedno z najwyżej położonych osiedli w mieście autobusy MZK linii 6 dotychczas dojeżdżały jedynie do ul. Braniborskiej, bo wąskie i kręte uliczki uniemożliwiały przejazd 12-metrowymi autobusami elektrycznymi. Wprowadzenie zmian było możliwe dzięki zakupowi nowych, krótszych pojazdów elektrycznych marki PILEA. Te nowoczesne autobusy, jak informuje UM Zielona Góra, oprócz tego, że są przyjazne dla środowiska, bo nie emitują spalin, to doskonale poradzą sobie z trudnymi warunkami terenowymi osiedla.