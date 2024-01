Jak wygląda sytuacja ze stanem wody w Warcie w Gorzowie?

- Na dziś w Gorzowie nie ma zagrożenia w związku ze stanem wody w Warcie – mówił nam we wtorkowe południe 9 stycznia Grzegorz Rojek, dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w gorzowskim magistracie.

Warta się stabilizuje

W trakcie trwającego właśnie sezonu jesienno-zimowego stan wody zdążył już osiągnąć poziom ostrzegawczy, czyli 390 cm (tak było w pierwszym tygodniu stycznia). We wtorek wody było natomiast 388 cm. - Nastąpiła stabilizacja stanu wody – mówił nam G. Rojek.

Gorzowscy urzędnicy stale monitorują w terenie stan wody oraz stan wałów przeciwpowodziowych. Na tę chwilę jedyny wprowadzony przez nich zakaz to ten, by nie wchodzić na dolny taras bulwaru nadwarciańskiego. On jednak i tak jest już zalany wodą.