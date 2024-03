Rozbudowa siedziby lubuskich strażaków coraz bliżej finału. Na budynku zawisła wiecha

Nie da rady wypełniać swoich obowiązków, kiedy w miejscu pracy brakuje odpowiednich warunków. A przecież dobre warunki pracy strażaków, to tak naprawdę bezpieczeństwo nas wszystkich. Jeśli dzisiaj stawiamy na nowoczesne służby, to musimy pamiętać, że jest to nie tylko sprzęt czy pojazdy, które wyjeżdżają do akcji, ale też miejsca, gdzie organizowana jest cała administracja. Żeby ona mogła sprawnie funkcjonować potrzebne są właśnie takie nowoczesne obiekty - mówi Marek Cebula, wojewoda lubuski.