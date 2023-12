Trudna sytuacja na lubuskich rzekach. W wielu miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze, gdzieniegdzie alarmowe

Topniejący śnieg i intensywne opady deszczu szybko przełożyły się na sytuację powodziową w Lubuskiem. Przepływające przez region rzeki w wielu miejscach przekroczyły stany ostrzegawcze, a w kilku alarmowe. Sytuacja jest trudna, ale jeśli przez najbliższe dni nie będzie padał deszcz, to stan rzek powinien stopniowo wracać do normy. Ze względu na bardzo wysoki stan Warty w Gorzowie Wlkp. od środy obowiązuje zakaz wstępu na dolne tarasy gorzowskich bulwarów. Schody łączące dolne i górne tarasy zostały przegrodzone taśmą, zamontowano ostrzegawcze tablice. Zakaz będzie obowiązywać do odwołania.

