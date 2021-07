Jarosław Nieradka: Z pomysłami chcemy trafiać też do polityków

Jaka jest idea powołanego do życia Stowarzyszenia „Teraz Lubuskie”?

„Teraz Lubuskie” to projekt, którego celem jest łączenie potencjałów różnych grup Lubuszan. Razem z kolegą Jakubem Szczepańskim, młodym człowiekiem, który kończy medycynę na naszym uniwersytecie, doszliśmy do wniosku, że dotychczasowe formy, które funkcjonowały, czy to OPZL, czy Towarzystwo Naukowe to towarzystwa społeczne, które były dość hermetyczne, zajmowały się tylko swoim wycinkiem tematycznym. Stwierdziliśmy, że brakuje takiego stowarzyszenia, które byłoby wspólną przestrzenią dla wszystkich środowisk, dla liderów, żebyśmy mogli wypracowywać wspólne rozwiązania dla poszczególnych samorządów, dla całego województwa. Stąd właśnie pomysł na „Teraz Lubuskie”. Również w kontekście środków pojawiających się na rozwój regionu. Chcielibyśmy podpowiadać władzom, jak można je dobrze wykorzystać.

W stowarzyszeniu jest również Janusz Jasiński, Sławomir Kowal, Patryk Lewicki... osoby, które w przestrzeni publicznej już funkcjonują, także w tej politycznej, więc pytanie co dalej i skąd tak szeroki personalny wachlarz?

Tu jeszcze moglibyśmy kilka takich osób wymienić m.in. pani Marta Rogalińska, która ma ogromne doświadczenie w kwestii wspierania grupy osób wykluczonych, ale rzeczywiście to są mocne nazwiska, można powiedzieć, że udało nam się zebrać liderów w swoich dziedzinach w tym stowarzyszeniu i taki jest właśnie cel, bo są to osoby z dużym doświadczeniem. Cele polityczne... nie sposób mówić dziś o rozwoju jakiejkolwiek gminy, powiatu udając, że da się to zrobić bez polityki. Czyli krótko mówiąc, mam świadomość, że chcielibyśmy sowimi pomysłami, swoimi ideami trafiać do polityków, do samorządowców współpracować z nimi i inspirować ich do dobrych zmian.