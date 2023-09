Jesień? Jaka jesień! To będzie gorący wrzesień. Wracają upały! Będzie naprawdę gorąco!

Początek pięknej pogody będzie już we wtorek. Kolejne dni przyniosą jeszcze więcej słońca i wyższe temperatury. Najbardziej optymistyczne wieści napływają w kontekście weekendu, który nie tylko ma być słoneczny, ale wręcz upalny.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od około 22°C na krańcach północnych i miejscami na południu do 26°C na zachodzie kraju. W środę i czwartek zachmurzenie małe, na wschodzie kraju także umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C na krańcach północnych i na południu, na pozostałym obszarze od 25°C do 28°C. Od piątku do niedzieli nadal pogodnie. Temperatura maksymalna od około 25°C na północnym wschodzie do około 30°C na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Nad morzem od 22°C do 25°C - zapowiadają synoptycy.