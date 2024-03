Jeśli rolnicy nie dogadają się z rządem, zablokują A2 i Świecko. To będzie totalny paraliż i milionowe straty dla przedsiębiorców

Blokada Świecka i A2 w zawieszeniu

- Nasza deklaracja jest taka, że od kilku dni rolnicy sprowadzili maszyny do domu i czekamy do piątku na kolejne oficjalne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Na tę chwilę wierzymy, że premier przedstawi takie rozwiązania, które spowodują, że rolnicy zejdą z blokad na pola - powiedział po godzinie 13.00 przed słubickim magistratem Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych (związek przejął obowiązki organizatora protestu - dop. red.). Dodał, że po otrzymaniu propozycji, rolnicy rozpoczną ich analizę, by dojść do ostatecznego rozwiązania.

W. Serafin stwierdził, że aprobata polskiego rządu na zapisy UE jest przejawem niedbałości.

- Wprowadzenie żywności ukraińskiej spowodowało, że cały nasz wysiłek i trud ponad 20 lat dostosowywania gospodarki rolnej jako ekologicznej, wydajnej i przyjaznej środowisku, legł w gruzach. Produkty na Ukrainie nie mają żadnych standardów europejskich, co może zagrozić bytowi nie tylko obywateli Polski, ale i całej Unii Europejskiej - wyjaśniał prezes KZRKiOR.

Rolnicy tłumaczą, jakie konsekwencje niesie za sobą Zielony Ład. To przez jego zapisu wychodzą na ulice. archiwum Polska Press

Jeżeli w piątek w Warszawie padną propozycje satysfakcjonujące rolników, to nie przystąpią oni do czynnej akcji protestacyjnej. Natomiast jeśli takie propozycje się nie pojawią to akcje protestacyjne, prowadzone będą nie tylko w Lubuskiem i przy kluczowym przejściu granicznym, ale i na terenie całego kraju.