Rolnicy znów protestują w Gorzowie. Zajadą pod urząd wojewódzki. Będą korki w mieście

Rolnicy wyjechali na ulice po 16 dniach od swojego pierwszego protestu. 24 stycznia na ulice Gorzowa wyjechało około 100 traktorów. W piątek 9 lutego jest podobnie. Już na pół godziny przed rozpoczęciem protestu przy stacji paliw obok południowego węzła z drogą S3 w Gorzowie zgromadziło się kilkudziesięciu rolników. Dlaczego znów protestują? - Rozmowy trwają, dość opieszale to idzie w ministerstwie oraz po stronie unijnych urzędników. Coś drgnęło, ale nie ma wyraźnych zmian. Ponownie więc wyjeżdżamy na drogi i manifestujemy swoje niezadowolenie – mówi Krzysztof Madej, rolnik z Gorzowa, przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolniczej i organizator gorzowskiego protestu. - Protestujemy przeciwko dalszemu niekontrolowanemu napływowi produktów rolnych z Ukrainy, a także przeciwko polityce unijnej dotyczącej rolnictwa. Ten cały Zielony Ład (przechodzenie na jeszcze bardziej ekologiczną produkcję rolną – dop. red.) to zielony nieład, który nas dobija – kontynuuje rolnik.

- To jest celowe działanie, żeby zniszczyć rolnictwo. Niemcy też zaczęli protestować. Dopiero teraz reszta Europy to odczuwa Trzeba stworzyć mechanizmy w rolnictwie, żeby wróciła normalność. Ziemię uprawiał mój ojciec, także dziad, my chcemy to kontynuować – dodaje Paweł Legan, kolejny rolnik z Gorzowa.