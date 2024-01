Jest kasa na zabyki w Żarach. Właściciele mogą już składać wnioski o dotację na remont

Jak co roku w Żarach właściciele zabytkowych nieruchomości mają możliwosć postarać się o dofinansowanie remontu nieruchomości. Właśnie ruszył kolejny nabór wniosków o przyznanie dotacji. Każdy właściciel zabytku czy wspólnota ma szansę na dofinansowanie w wysokości 50 tysiecy złotych. To najczęściej środki przeznaczone na remonto np.k klatki schodowej czy dachu.

Kwota dotacji najczęściej nie wystarcza na pokrycie całości prac, ale dla wspólnot czy właścicieli obiektów to spore wsparcie. Wnioski o pieniądze w ramach miejskiej dotacji można składać do 2 lutego w urzędzie miejskim..