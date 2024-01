Jest praca w gorzowskiej policji. Na chętnych czeka 51 etatów. Jakie warunki trzeba spełnić?

- Gorzowscy policjanci prowadzą liczne spotkania, podczas których opowiadają o zawodzie policjanta. Szczegółowo informują zainteresowanych o poszczególnych szczeblach rekrutacji. Omawiają, jakie wymagania muszą spełniać przyszli kandydaci do służby - mówi aspirant Ewelina Banaszek z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Jak wyglądają pierwsze dni służby?

Wielu kandydatów zastanawia się jak wygląda szkolenie czy pierwsze dni służby. Tuż po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej nowo przyjęty policjant zostaje skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe, czyli potocznie mówiąc – kurs podstawowy, który odbywa się w jednej ze szkół Policji. Ukończenie tego szkolenia z wynikiem pozytywnym pozwoli młodym policjantom w przyszłości pełnić służbę w różnych pionach. Zanim to jednak nastąpi, czeka ich czas intensywnej nauki, podczas której będą zdobywać niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne w przyszłej służbie. Pierwsze tygodnie w szkole Policji to tak zwany okres unitarny, podczas którego słuchacze zapoznają się z regulaminami musztry oraz codziennym funkcjonowaniem w jednostce zhierarchizowanej. Dla większości z nich bardzo często jest to pierwszy kontakt z mundurem.