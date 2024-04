Z Odry w Słubicach wyłowiono zwłoki kobiety. Czy to poszukiwana od 24 marca Irmina?

Zwłoki kobiety w Odrze odnaleziono w środę, 10 kwietnia, w godzinach popołudniowych. Na miejsce wezwano policję i prokuraturę. Ciało odnaleziono na rozlewiskach rzeki. Wiele wskazuje na to, że to poszukiwana od 24 marca 42-letnia Irmina. Służby jednak na razie nie potwierdzają tożsamości kobiety. Nie wiadomo, jak zginęła. Będą to ustalać policjanci pod nadzorem prokuratury.