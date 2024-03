Jubileusz 50-lecia SP-3 w Sulechowie i odsłonięcie kolejnego Suleszka. Emocji nie brakowało

Trzeci Suleszek i jubileuszowa gala Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie

Po uroczystym odsłonięciu Suleszka, uczestnicy przeszli do hali widowiskowo-sportowej szkoły, gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli. Występy te były wyrazem wdzięczności oraz dumy z przynależności do tej szkoły i społeczności Sulechowa. Podczas uroczystej gali burmistrz Sulechowa został nagrodzony przez społeczność szkolną specjalną statuetką dla szczególnego absolwenta szkoły.

Trójka, Szkoła Ćwiczeń, Zespół Szkół...

Historia placówki sięga 1946 r., kiedy to pierwszą szkołę podstawową w Sulechowie (powstałą już w roku 1945) podzielono na Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Ćwiczeń, gdzie praktykę zdobywali słuchacze sulechowskiego Liceum Pedagogicznego. W pierwszym roku swej działalności liczyła 5 oddziałów, 179 uczniów i … 4 nauczycieli. W roku 1970, po likwidacji Liceum Pedagogicznego, Szkoła Ćwiczeń została przemianowana na Szkołę Podstawową nr 4. Trzy lata później placówkę przeniesiono do świeżo powstałego obiektu przy ul. Piaskowej 52. Przenieśli się tam również uczniowie i pedagodzy ze Szkoły Podstawowej nr 3, mieszczącej się do tej pory w gmachu Liceum Ogólnokształcącego. W 1979 roku w związku z reformą oświaty stała się ona Zbiorczą Szkołą Gminną, a w 1984 powróciła do nazwy SP nr 3. Na skutek kolejnej reformy edukacji w1999 roku w budynkach dotychczasowej SP 3 rozpoczął działalność Zespół Szkół w Sulechowie, składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Następna reforma oświaty to likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej.