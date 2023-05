Kanalizacja jak śmietnik. Pampersy i resztki jedzenia zapychają rury w gminie Santok

W kanalizacji ląduje dosłownie wszystko. To są artykuły higieniczne, przeterminowane leki, resztki jedzenia, kości po drobiu czy plastikowe woreczki. Prawdziwą zmorą są chusteczki nawilżane, które wraz z innymi odpadami przyklejają się do ścian kanałów, pęcznieją pod wpływem wody i tworzą zbite masy, co prowadzi do zapychania rur - tłumaczy Łukasz Bak.