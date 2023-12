Karkonosze zimą widziane z Zielonej Góry. Przepięknie widać szczegóły. Mamy zdjęcia!

Tak prezentuje się pasmo Karkonoszy oraz Gór Izerskich Zimą. Zdjęcia zostały zrobione z Zielonej Góry. Odległość to około 140 kilometrów w linii prostej. Te fotografie ogląda się z zapartym tchem. Najlepsze jednak jest to, że widać na nich śnieg oraz leniwie słaniające się chmury w wyższych partiach gór.

Udało się! Teren, który widzicie na poniższych fotografiach, oddalony jest od nas o około 140 kilometrów. Prawda, że zapiera dech?

Karkonosze z Zielonej Góry niełatwo obserwować

Jak już wyjaśniałem w swoich poprzednich materiałach dotyczących widoczności pasma Karkonoszy oraz Gór Izerskich z Zielonej Góry, sprawa nie jest prosta, choćby ze względu na odległość około 140 kilometrów w linii prostej, jaka dzieli nas od gór. Oczywiście można je dostrzec gołym okiem, ale okazje ku temu w ciągu roku możemy policzyć na palcach rąk. Zimą poza mgłami, które zdarzają się sporadycznie oraz zachmurzeniem, największym wyzwaniem jest oczywiście smog. Dlatego możecie być niemal pewni, że jeśli danego dnia jest dość wietrznie, to warunki pogodowe kolejnej doby mogą otworzyć możliwość obserwacji Karkonoszy i Gór Izerskich w pełnej okazałości. ZIMOWE FOTOGRAFIE KARKONOSZY ZROBIONE Z ZIELONEJ GÓRY:

Widoki, które zapierają dech

Rewelacyjne jest to, że w ciągu roku niezależnie od tego czy jest to wiosna, lato, jesień czy zima, możemy podziwiać z Zielonej Góry większe obiekty (np. góry), oddalone od nas o ponad 100 kilometrów. Ma to swoje plusy zwłaszcza teraz, kiedy okres pandemii nie zachęca, a nawet wyklucza dalsze podróże. A ponieważ w Winnym Grodzie mamy miejsca znajdujące się ponad 200 metrów nad poziomem morza, tego typu obserwacje stają się możliwe. Niezależnie od miejsca, z którego ich dokonujemy, widoki potrafią zapierać dech.

Góry z Zielonej Góry widać, o ile pogoda jest łaskawa

W skali roku dni do obserwacji jest zaledwie kilka. Jesteśmy bowiem uzależnieni od pogody, przejrzystości powietrza oraz kąta padania promieni słonecznych. To właśnie dzięki temu oddalone o około 140 kilometrów pasmo górskie może być bardziej lub mniej wyraźne. Wiedzieć jednak musicie, że ładna, idealna wręcz waszym zdaniem pogoda nie zawsze będzie gwarantować dobrą przejrzystość powietrza. Zła z kolei pogoda w ciągu godziny może przeistoczyć się w dobrą. A dzieje się tak za sprawą mas, czyli wiatrów, które będą w stanie oczyścić powietrze na tyle dobrze, że zasięg naszych obserwacji wzrośnie do 100-150 kilometrów.

Zimowa panorama Karkonoszy i Gór Izerskich widoczna z Zielonej Góry

Powyższe fotografie, które możecie zobaczyć w naszej galerii, wykonane zostały na początku grudnia w godzinach porannych (7.00 - 8.00) ze Wzgórza Braniborskiego (około 202 metry nad poziomem morza). Pamiętajcie, że poranki oraz wieczory są najlepsze do podziwiania i uwieczniania takich widoków. Tutaj znajdziecie jesienne fotografie Karkonoszy widoczne z Zielonej Góry:

Zdjęcia z odległości ok. 140 km? Nic prostszego!

Odległość Karkonoszy z miejsca wykonania powyższych zdjęć to ok. 130 - 140 km w linii prostej. Do fotografii był wykorzystany teleobiektyw o ogniskowej 200 oraz 250 mm, ale wcale nie jest on wymagany. Z powodzeniem tego typu materiał możemy zdobyć dzięki standardowemu obiektywowi dołączanemu do lustrzanek (18-55 mm w przypadku Canona lub 18-105 mm w przypadku Nikona). Zauważcie, że zdjęcia są na tyle wyraźne, że swobodnie można nazwać poszczególne szczyty krajobrazu Karkonoszy, co też uczyniłem w przypadku jesiennych fotografii sprzed kilku miesięcy: - kliknij, aby powiększyć zdjęcie):

Skąd można obserwować Karkonosze w Zielonej Górze?

Najlepsze punkty do obserwacji, to:

Osiedle Braniborskie;

Wieża Braniborska;

działki niedaleko stadionu żużlowego przy Wrocławskiej 69;

okolice Wieży Bismarcka (Góra Wilkanowska) niedaleko Wzgórz Pastowskich;

Wzgórza Piastowskie.

Czym obserwować?

Karkonosze i Góry Izerskie przy dobrej pogodzie z Zielonej Góry widoczne są gołym okiem. Ale nie zaszkodzi mieć pod ręką lustrzankę z teleobiektywem (zwykły również się nada), teleskop, bądź lornetkę zwykłą lub astronomiczną. POLECAMY:

