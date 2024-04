Ośmiu wspaniałych! Wolontariusze to wielcy mali ludzie, którzy robią niesamowite rzeczy. Dziękujemy!

Skąd ośmiu wspaniałych? Ze stolicy. To właśnie tam zapoczątkowano ponad 30 lat temu konkurs dla młodych wolontariuszy. A że w Warszawie jest osiem gmin, każda wybrała swojego laureata. Z czasem ten samorządowy konkurs objął cały kraj. Bo wbrew temu co mówi wielu dorosłych, młode pokolenie chce się dzielić z innymi i bardzo angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi.

Ośmiu wspaniałych, czyli pomaganie to radość

Można się o tym było przekonać we wtorek, 16 kwietnia, podczas uroczystej gali w sali ślubów w ratuszu. Nagrodzono 16 uczniów szkół podstawowych i średnich. Konkurs bowiem odbywa się w kilku kategoriach wiekowych. Najstarsi laureaci pojadą na galę ogólnopolską do Warszawy. A jeden - Bartosz Dowhan z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego będzie reprezentował w finale Zielona Górę.

- Wolontariat to moja wielka pasja, która sprawia mi wielką satysfakcję, pozwala mi się rozwijać i nawiązywać nowe znajomości. Największą nagrodą dla mnie jest radość, zadowolenie drugiej osoby, której udało się pomóc. Cieszę się, gdy mogę dołożyć swoją cegiełkę w jakieś akcji, wesprzeć organizację – podkreśla Bartosz Dowhan, który postanowił też promować ideę wolontariatu za pomocą filmu. - Biorę udział w akcjach, ale także staram się je nagrywać, by pokazywać je innym i w ten sposób zachęcać do dołączenia się, do wspierania innych w różny sposób. Uważam, że media społecznościowe mają wielką moc i mogą też dużo dobrego w tym temacie zrobić.

Ośmiu wspaniałych jedzie do Warszawy

Do Warszawy pojedzie z nadzieją na nowe znajomości, wymianę doświadczeń.

- Zawsze jestem sobą, jeśli przekonam komisję i znajdę się w gronie ośmiu laureatów z całej Polski, to będzie super. Ale jeśli się nie uda, to nic się nie stanie. Przecież nie to jest najważniejsze, ale to że będziemy tam razem, także z innymi laureatami z Zielonej Góry – mówi. - Wszyscy zasługują na wyróżnienie i pochwałę, bo każdy na swój sposób robi wszystko, by pomagać innym.