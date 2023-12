Każdy zna "Maka", ale w Żaganiu jeszcze go nie było! Ruszyła pierwsza restauracja sieciówki

Trzecia restauracja w Lubuskiem otwierana przez fanczyzobiorcę

Restauracja już działa

Nowa restauracja McDonald’s w Żaganiu jest otwarta codziennie od 7.00 do 24.00. W tych samych godzinach zmotoryzowani goście mogą skorzystać także z linii McDrive. Od poniedziałku do piątku do godz. 10.30, a w weekendy do godz. 11.00 obowiązuje menu śniadaniowe. W pozostałych godzinach dostępna jest oferta klasycznych produktów McDonald’s. Goście lokalu mogą skorzystać także ze strefy McCafé.

Do dyspozycji gości restauracji jest parking z 36 miejscami dla samochodów osobowych. Lokal w Żaganiu jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Oferuje też darmowy dostęp do Internetu. Sprawną obsługę gości zapewnia 50 osób, w tym 14 managerów.