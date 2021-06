Kilkuset pielgrzymów z Zachodniej Polski wzięło udział w odpuście ku czci Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium w Rokitnie

Warto było, bowiem słowa, jakie padły z ust biskupa Diecezji Koszalińsko –Kołobrzeskiej Edwarda Dajaczka, szczególnie w tych jakże trudnych czasach pandemii, przejdą do historii: Jak żyć, żeby to, co nas dotyka, nie niszczyło nas. Żebyśmy nie byli jak chwiejna trzcina, o którą się oprzeć nie można. Jakimi mamy być ludźmi, żeby chwile piękne, ale i trudne przeżyć jak ludzie. Tu w tym miejscu i w tym klimacie jest jedna Nauczycielka. Nauczycielka, która czczona jest tutaj tym niezwykle ciepłym serdecznym tytułem, Matka Cierpliwie Słuchająca. – A słuchanie nie jest mocną stroną naszego pokolenia – kontynuował biskup Dajczak. – Raczej wszyscy mówimy niż słuchamy. Słów też mamy za dużo. Zarzuceni słowem, broniąc się przed szybkimi newsami, stracimy czasem coś…